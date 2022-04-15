多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所

加拿大多倫多教育及生活配套俱佳，而且港式商店林立，向來吸引不少港人落戶當地。一連4日的復活節假期，正有坐落北約克（North York）的低密度住宅SIX99在港展銷，備有174個1至3房單位，售價約

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