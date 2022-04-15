多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所 置業家居 2022/04/15 分享： 加拿大多倫多教育及生活配套俱佳，而且港式商店林立，向來吸引不少港人落戶當地。一連4日的復活節假期，正有坐落北約克（North York）的低密度住宅SIX99在港展銷，備有174個1至3房單位，售價約 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Goodluck Hope前臨泰晤士河 配套完善 首期$22萬起 2022/04/09 倫敦Goodluck Hope前臨泰晤士河 配套完善 首期$22萬起 【加拿大物業】樓價兩年升50% 加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓 2022/04/08 【加拿大物業】樓價兩年升50% 加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓 倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧 2022/04/02 倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧 新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起 2022/03/26 新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起 倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢 2022/03/19 倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢