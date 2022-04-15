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【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動

置業家居 2022/04/15

分享：

可選黑色或白色設計的健身單車椅，顧名思義，結合了休閒椅、工作椅及健身單車功能，方便大家工作（或娛樂）同時運動。它的特色設計包括寬闊座墊與透氣椅背設計，從而增加臀部及腰背的承托力，適合220磅（或100

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欄名 : 家居頭條

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