健身單車 在家運動新潮流

第五波疫情緩和，加上夏天將至，修身季節應由運動開始。近日大受歡迎的健身單車，不論是直立式、斜臥式、摺合式還是飛輪式，使用安全不容忽視。有見及此，本刊請來註冊物理治療師Andy Wong，分享專家意見。

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