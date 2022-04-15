健身單車 在家運動新潮流 置業家居 2022/04/15 分享： 第五波疫情緩和，加上夏天將至，修身季節應由運動開始。近日大受歡迎的健身單車，不論是直立式、斜臥式、摺合式還是飛輪式，使用安全不容忽視。有見及此，本刊請來註冊物理治療師Andy Wong，分享專家意見。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動 今日 【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動 【推介二】玻璃健身單車Fuoripista 意大利限量生產 今日 【推介二】玻璃健身單車Fuoripista 意大利限量生產 你可能感興趣 【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動 今日 01:00 【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動 【推介二】玻璃健身單車Fuoripista 意大利限量生產 今日 01:00 【推介二】玻璃健身單車Fuoripista 意大利限量生產 最新專欄文章 更多 【推介二】玻璃健身單車Fuoripista 意大利限量生產 今日 【推介二】玻璃健身單車Fuoripista 意大利限量生產 【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動 今日 【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動 個人及家居防護 霸氣登場 2022/04/09 個人及家居防護 霸氣登場 【推介三】美國Razer Zephyr 容貌可見結合LED互動 2022/04/09 【推介三】美國Razer Zephyr 容貌可見結合LED互動 【推介二】英國Dyson Zone 首款穿戴式空氣淨化耳機 2022/04/09 【推介二】英國Dyson Zone 首款穿戴式空氣淨化耳機 家具 疫情 運動 物理治療師 消費資訊