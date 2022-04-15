比利時嬰幼兒品牌CHILDHOME登陸香港 首推多階段成長高腳餐椅

父母永遠把「最好的」給予自己的寶寶，然而疫情下，令一眾新手爸媽在育兒路上迎來更大挑戰，難以外出選購合適的嬰兒用品。最近比利時高級嬰兒品牌CHILDHOME進駐香港，品牌榮獲不少世界級獎項，以簡約北歐風

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