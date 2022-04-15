比利時雲母牆紙 珍貴如寶石

具良好彈性、韌度、絕緣性、耐高温、耐酸鹼而且耐腐蝕的天然雲母，屬天然礦物之一，常見於建築材料、陶瓷工藝、油漆顏料以至化粧品等，用途廣泛。比利時牆紙品牌Omexco的嶄新系列Moonstone，破天荒以

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