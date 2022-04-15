比利時雲母牆紙 珍貴如寶石 置業家居 2022/04/15 分享： 具良好彈性、韌度、絕緣性、耐高温、耐酸鹼而且耐腐蝕的天然雲母，屬天然礦物之一，常見於建築材料、陶瓷工藝、油漆顏料以至化粧品等，用途廣泛。比利時牆紙品牌Omexco的嶄新系列Moonstone，破天荒以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 比利時Noel & Marquet 另類牆紙藝術 今日 比利時Noel & Marquet 另類牆紙藝術 Karol玻璃臉盆 意大利工藝之巔 2022/04/02 Karol玻璃臉盆 意大利工藝之巔 Blanco得獎鋅盆 夫妻恩物之選 2022/02/19 Blanco得獎鋅盆 夫妻恩物之選 【同場加映】意大利得獎電暖板Polygon 支援Wifi及智能家居 2022/02/19 【同場加映】意大利得獎電暖板Polygon 支援Wifi及智能家居 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 2022/02/12 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 建材 比利時 能源及天然資源種類 消費資訊