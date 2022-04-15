第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 置業家居 2022/04/15 分享： 【新盤拆局】會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE，首批折實入場費$796.4萬雖為區內去年至今推出的7個新盤中首批單位最高，但首張價單折實呎價$23,491至$26,733，與近期區內新盤成 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 今日 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 MONACO MARINE戶型分布 今日 MONACO MARINE戶型分布 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 今日 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 MONACO MARINE 全面睇 今日 MONACO MARINE 全面睇 你可能感興趣 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 今日 01:00 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 MONACO MARINE戶型分布 今日 01:00 MONACO MARINE戶型分布 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 今日 01:00 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 最新專欄文章 更多 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 今日 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 MONACO MARINE 全面睇 今日 MONACO MARINE 全面睇 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 今日 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 MONACO MARINE戶型分布 今日 MONACO MARINE戶型分布 瑞銀李智穎 港股存4大利好 精選心水板塊 迎下半年升市 2022/04/11 瑞銀李智穎 港股存4大利好 精選心水板塊 迎下半年升市 MONACO MARINE 一手市場