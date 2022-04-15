MONACO MARINE戶型分布 置業家居 2022/04/15 分享： MONACO MARINE提供559伙，實用面積324至1,708平方呎。當中標準戶佔535伙，實用面積324至768平方呎，戶型由1房至3房，主打標準2房單位，設有308個，佔總伙數約57.6%。 標 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 今日 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 今日 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 今日 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 MONACO MARINE 全面睇 今日 MONACO MARINE 全面睇 你可能感興趣 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 今日 01:00 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 今日 01:00 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 今日 01:00 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 最新專欄文章 更多 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 今日 放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 MONACO MARINE 全面睇 今日 MONACO MARINE 全面睇 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 今日 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 今日 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 瑞銀李智穎 港股存4大利好 精選心水板塊 迎下半年升市 2022/04/11 瑞銀李智穎 港股存4大利好 精選心水板塊 迎下半年升市 MONACO MARINE 一手市場