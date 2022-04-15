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MONACO MARINE戶型分布

置業家居 2022/04/15

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MONACO MARINE提供559伙，實用面積324至1,708平方呎。當中標準戶佔535伙，實用面積324至768平方呎，戶型由1房至3房，主打標準2房單位，設有308個，佔總伙數約57.6%。

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欄名 : 封面故事

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