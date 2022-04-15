MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室

MONACO MARINE示範單位參照1A座18A室為藍本，屬3房（連套房）及連儲物房間隔，實用面積713平方呎，屬項目高座面積最大標準單位。單位開則方正，間隔實用。主人睡房擺放大床後可從三邊下床，預

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