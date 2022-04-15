MONACO MARINE 全面睇

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置業家居 2022/04/15

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承接MONACO ONE，是次MONACO MARINE主打超級遊艇主題，設2幢高座及4幢低座供選擇，高座設2伙頂層天際特色戶，面積分別為1,570及1,708平方呎。而低座樓高6至8層，最細單位位於

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