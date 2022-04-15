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放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】

置業家居 2022/04/15

分享：

第5波疫情逐漸過去，早前冰封的新盤市場再次起動，當中會德豐發展的啟德MONACO MARINE，本周四（14日）率先公布首張價單，涉112個1至3房單位，折實價由$796.4萬起，預計於本月內開售，將

...

欄名 : 封面故事

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