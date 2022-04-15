放寬限聚後頭炮新盤 啟德MONACO MARINE 折實價由$796.4萬起【銷情成後市指標】 置業家居 2022/04/15 分享： 第5波疫情逐漸過去，早前冰封的新盤市場再次起動，當中會德豐發展的啟德MONACO MARINE，本周四（14日）率先公布首張價單，涉112個1至3房單位，折實價由$796.4萬起，預計於本月內開售，將 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 今日 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 MONACO MARINE戶型分布 今日 MONACO MARINE戶型分布 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 今日 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 MONACO MARINE 全面睇 今日 MONACO MARINE 全面睇 你可能感興趣 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 今日 01:00 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 MONACO MARINE戶型分布 今日 01:00 MONACO MARINE戶型分布 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 今日 01:00 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 最新專欄文章 更多 MONACO MARINE 全面睇 今日 MONACO MARINE 全面睇 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 今日 MONACO MARINE 1A座28樓A室 713平方呎 3房（連套房）及儲物室 MONACO MARINE戶型分布 今日 MONACO MARINE戶型分布 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 今日 第5波後頭炮盤 定價克制試水溫 瑞銀李智穎 港股存4大利好 精選心水板塊 迎下半年升市 2022/04/11 瑞銀李智穎 港股存4大利好 精選心水板塊 迎下半年升市 MONACO MARINE 一手市場 啟德