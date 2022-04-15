星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 副刊版 2022/04/15 分享： 今個春季，星巴克與星級名廚Christian Yang（楊尚友）合作，以Impossible Foods和OATLY的食材，設計3款植物主義食品及兩款甜品，讓大家吃得健康。 在多款美食中，如果喜歡吃「牛 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 異國美食同慶復活節 2022/04/13 異國美食同慶復活節 國泰網上購物平台 訂購藍瓶咖啡送網上沖煮班 2022/04/13 國泰網上購物平台 訂購藍瓶咖啡送網上沖煮班 健康韓國雞胸肉Rankingdak 推出全新港式蔬菜鮮蝦燒賣 2022/04/11 健康韓國雞胸肉Rankingdak 推出全新港式蔬菜鮮蝦燒賣 永安旅遊推消費券優惠 本地遊及酒店減價送優惠券 2022/04/09 永安旅遊推消費券優惠 本地遊及酒店減價送優惠券 帝都酒店推龍蝦櫻花下午茶 感受日本春日浪漫 2022/04/08 帝都酒店推龍蝦櫻花下午茶 感受日本春日浪漫 設計 美食 食品 甜品 咖啡 朱古力 飲品 牛肉 豬肉 菠菜