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星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品

副刊版 2022/04/15

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今個春季，星巴克與星級名廚Christian Yang（楊尚友）合作，以Impossible Foods和OATLY的食材，設計3款植物主義食品及兩款甜品，讓大家吃得健康。

在多款美食中，如果喜歡吃「牛

...

欄名 : 新鮮熱辣

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