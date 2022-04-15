  • 25°C
香港時間 : 2022415日 (五) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

落實放寬「限聚」 料新盤戰一觸即發

置業家居 2022/04/15

分享：

政府於本周四（14日）公布將於4月21日起分階段放寬社交距離措施，發展商亦隨即「開Turbo」，會德豐更「揀定」時間，於同日公布啟德MONACO MARINE首批開價，搶閘做放寬限聚後頭炮新盤。

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

最新專欄文章 更多

疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」
2022/04/09
疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」
防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」
2022/04/02
防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」
社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2%
2022/03/26
社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2%
失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓
2022/03/19
失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓
疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨
2022/03/12
疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨

上一篇文章

MONACO MARINE 全面睇

下一篇文章

日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？