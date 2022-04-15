落實放寬「限聚」 料新盤戰一觸即發 置業家居 2022/04/15 分享： 政府於本周四（14日）公布將於4月21日起分階段放寬社交距離措施，發展商亦隨即「開Turbo」，會德豐更「揀定」時間，於同日公布啟德MONACO MARINE首批開價，搶閘做放寬限聚後頭炮新盤。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」 2022/04/09 疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」 防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 2022/04/02 防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 2022/03/26 社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓 2022/03/19 失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓 疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨 2022/03/12 疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨