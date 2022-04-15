林芊妤首度進駐元宇宙 本地KOL 打造「真香港」虛擬商場 副刊版 2022/04/15 分享： 多媒體製作公司Zenecom MCN日前公布了港產元宇宙AiR的合作關係，合作內容包括KOL、商家進駐以及虛擬商場。KOL方面，除了一眾出色的本地「帶貨達人」，更邀請到藝人及時尚品牌持有人林芊妤（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 網絡樂 最新專欄文章 更多 現實便利店結合NFT概念 林盛斌陪你一同創業 2022/03/31 現實便利店結合NFT概念 林盛斌陪你一同創業 大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作 2020/09/02 大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作 PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版 2020/06/24 PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版 Sony PlayStation 4 2020下半年重磅新作預覽 2020/05/16 Sony PlayStation 4 2020下半年重磅新作預覽 BBC：疫情下打機可尋回心靈平安 2020/05/05 BBC：疫情下打機可尋回心靈平安 商場 元宇宙 KOL NFT 林芊妤