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林芊妤首度進駐元宇宙 本地KOL 打造「真香港」虛擬商場

副刊版 2022/04/15

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多媒體製作公司Zenecom MCN日前公布了港產元宇宙AiR的合作關係，合作內容包括KOL、商家進駐以及虛擬商場。KOL方面，除了一眾出色的本地「帶貨達人」，更邀請到藝人及時尚品牌持有人林芊妤（

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欄名 : 網絡樂

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