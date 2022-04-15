  • 25°C
香港時間 : 2022415日 (五) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人有我有藥

副刊版 2022/04/15

分享：

「我想到中國求醫，麻煩醫生給我寫信！」醫治了數年的病人作出要求。醫生愕然，疫情前，不少中國病人到香港求醫，難道香港兩年間倒退如斯，時勢逆轉，令港人非要北上求醫不可？

「為甚麼要到中國求醫呢？」醫生合理地問。

病人坦誠回答：「見到中國科技發展迅速，不斷有新藥廠在香港上市，聽說研發出不少抗癌新藥，故想北上碰碰運氣。」

醫生完全明白也同意病人大部分想法，但暫時不能支持到中國求醫，因病人未有作現狀核實（Reality Check）。

中國醫療科技的確在過去二十年突飛猛進，高端藥廠，例如：百濟神州（BeiGene）、信達生物製藥（Innovent）及再鼎醫藥（Zai Lab）等，在聯交所上市備受追捧，而他們的新藥也確實經三期研究證實後，在中國正式上市。但若再深入了解現實便會發現，BeiGene的新藥Tislelizumab跟Innovent的Sintilimab同屬針對PD-1的免疫治療，而國際市場上（包括香港）早已有四款相同藥物（Nivolumab、Atezolizumab、Pembrolizumab、Durvalumab），雖然名字不同、分子結構有些分別，但功用卻相同，在藥業界稱之為Me-too Drug（人有我有藥）。

這類藥物在中國售價相對較低，但短期能在香港市面推出的機會不大，因香港政府至今仍要求有美國FDA批准才能在港推出市場，而中國的Me-too Drug大多數只有中國數據。不過，這方面也會快速改變，中國的藥廠早已踏上國際化路綫，假以時日，它們不僅出產Me-too Drug，更會以國際藥廠姿態出產創意新藥。

只是並非今天，病人現在北上仍要三思。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

學習入睡
2022/04/14
學習入睡
三星醫院
2022/04/08
三星醫院
老的滋味
2022/04/07
老的滋味
冠毒死亡
2022/04/01
冠毒死亡
開始倒數
2022/03/31
開始倒數
疫情 莫樹錦 免疫治療 健康問題

上一篇文章

星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品

下一篇文章

我哋放監喇！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？