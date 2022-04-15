「我想到中國求醫，麻煩醫生給我寫信！」醫治了數年的病人作出要求。醫生愕然，疫情前，不少中國病人到香港求醫，難道香港兩年間倒退如斯，時勢逆轉，令港人非要北上求醫不可？

「為甚麼要到中國求醫呢？」醫生合理地問。

病人坦誠回答：「見到中國科技發展迅速，不斷有新藥廠在香港上市，聽說研發出不少抗癌新藥，故想北上碰碰運氣。」

醫生完全明白也同意病人大部分想法，但暫時不能支持到中國求醫，因病人未有作現狀核實（Reality Check）。

中國醫療科技的確在過去二十年突飛猛進，高端藥廠，例如：百濟神州（BeiGene）、信達生物製藥（Innovent）及再鼎醫藥（Zai Lab）等，在聯交所上市備受追捧，而他們的新藥也確實經三期研究證實後，在中國正式上市。但若再深入了解現實便會發現，BeiGene的新藥Tislelizumab跟Innovent的Sintilimab同屬針對PD-1的免疫治療，而國際市場上（包括香港）早已有四款相同藥物（Nivolumab、Atezolizumab、Pembrolizumab、Durvalumab），雖然名字不同、分子結構有些分別，但功用卻相同，在藥業界稱之為Me-too Drug（人有我有藥）。

這類藥物在中國售價相對較低，但短期能在香港市面推出的機會不大，因香港政府至今仍要求有美國FDA批准才能在港推出市場，而中國的Me-too Drug大多數只有中國數據。不過，這方面也會快速改變，中國的藥廠早已踏上國際化路綫，假以時日，它們不僅出產Me-too Drug，更會以國際藥廠姿態出產創意新藥。

只是並非今天，病人現在北上仍要三思。