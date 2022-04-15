Beatles歌曲百聽不厭，我尤其喜歡他們的快歌，細胞也會隨之起舞。現在，Beatles已成經典，在世界流行音樂文化歷史裏，佔一席位；但其實，當年Beatles只差一點點，便胎死腹中。

當年，四個小伙子在英國的地方俱樂部闖出少少名氣，他們和樂團經理人想更上一層樓，於是長途跋涉坐上十小時車程，到世界知名的唱片公司Decca高層面前試唱。演唱完畢，高層覺得他們的音樂風格會很快不流行，拒絕簽約。後來，四人陸續到其他唱片公司試唱，總共有四家，統統食白果，其中一間是EMI。但樂團經理人沒有放棄，半年後，他托朋友把Beatles的試唱錄音帶交給EMI旗下最細、最被內部看不起的小型唱片公司Parlophone的經理George Martin，結果扭轉了Beatles的命運。

George Martin聽罷歌曲，請他們到現場試唱，便決定簽下Beatles。這個決定令上頭EMI的資深大佬驚訝——「我們經驗豐富，決定不簽的樂團，難道你會令他們爆紅嗎？﹗」結果確是，而且是全球爆紅。據George Martin的回憶說，他當年決定拍板，非僅因其音樂才華，他認為Beatles的音樂是「okay, but not brilliant」（可以，但並非出色），但感覺四個小伙子是「非常好的人……有趣且非常聰明，就是那些你會想跟他們在一起的人，若我對他們有此想法，那其他人也會有相同的觀感，所以我知他們必受歡迎。」Beatles後來成為全球史上最成功的樂團，全球共銷十億張唱片。

Beatles故事的啟發：一、即使被很多人拒絕過，毋須介懷；二、即使更資深、經驗豐富的人都有走漏眼、錯誤判斷之時；三、每次都不放棄，成功的機會就多一次；四、一個伯樂，足以改變一生；五、在任何領域，一點點才華再加上強大親和力，可能比超級有才華但毫無親和力的人更易成功。沒有人和及人緣的人，才華（無就更不在話下）其實不足以支撑任何成功。