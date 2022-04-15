美國國會眾議長佩洛西本來上周會帶領議員團訪問亞洲，順便也會跑去台灣訪問，但經中國外交部嚴辭批評其觸犯中國領土主權後，佩洛西突然以染上新冠病毒為由，延期訪亞及訪台。日後是否還敢訪台，不得而知，但有不少人認為，美國政府評估中國的反應後，也要戰略性地退卻，不會真的到台刺激中國。

我不認為佩洛西是怕了中國所以要退縮；更可能的是，美國政府正在使陰招，但出手不順利，隨時得不償失，所以要收回這一步棋，以後再作計較。

料美推動盟友制裁 遏華發展

美國要使甚麼陰招？美國的戰略可說是司馬昭之心，路人皆見，其大方向是千方百計遏制中國的發展，延遲她超越美國國力的時間；這不是陰招，但究竟用甚麼戰術去達此目標，卻是陰之極矣。

從美國對俄不敢用兵，但卻推動其盟國或對俄不友好的國家發動全方位的經濟制裁，我們大可推斷，美國對華也是會採用近似策略；但這裏有個情況，美國若單獨制裁中國，恐怕傷得更多的是美國自己，從其對華貿易戰中一敗塗地的戰績，便可印證此點。

因此，若要制裁中國，便不能如特朗普般單幹，而是要一眾西方國家願意加入，這需要一個藉口。本來香港的黑暴及憑空捏造的所謂新疆種族滅絕可以做藉口，但香港黑暴分子搞得天怒人怨，不少港人也支持國安法實施，這次顏色革命難以為繼；至於新疆，50多個伊斯蘭國家沒有一個同意譴責中國，她們似乎根本不相信中國正在滅絕信奉伊斯蘭教的維吾爾人，所以西方這種宣傳，作用一樣有限。

剩下來的，便是希望中國統一台灣時，用的方法是軍事進攻，死的人愈多，便愈方便美國做宣傳。

181個與華建交國 同意一中

這仍有個難題，至去年12月，世上共有181個國家與中國建交，與台灣維持外交關係的，只有14個叢爾小國；而與中國建交的最根本條件，便是承認只有一個中國、台灣是中國一部分，這181個國家全都同意這原則，那麼她們會有甚麼理由或藉口，反對中國收回台灣？

美國所能利用的藉口，不外乎是地區要穩定，若中國用武力，美國與西方親美的媒體自會像在俄烏戰爭中般炒作，把中國說成是欺凌弱小的強權；若中國按兵不動，此種炒作便炒不起來，若是台灣方面宣布獨立，或美國改為承認台灣，則中國幾十年來一早已聲明，這會被視為挑釁，中國必會動手，美國要煽動其他國家制裁中國，便顯得出師無名。因此，美國的戰術只能是挑釁中國開第一槍，接着乘機說中國是在沒有被挑釁的情況下主動出擊。

按此推斷，美國不會願意打第一槍，她只是想布一個局，這一槍一定是要中國打的。美國可以賣過期武器給台灣，但不敢賣先進武器，否則若台灣軍隊如阿富汗軍隊般，把武器送給中國軍隊，這如何是好？

佩洛西若被中國嚴辭譴責為挑釁的時候跑到台灣，就算中國立刻揮軍直攻台灣，也不易說挑釁方是中國，如此便達不到美國把其他國家推向制裁中國的戰術目標，所以佩洛西見沒有可乘之機而打退堂鼓，是十分合理。

拒受美挑釁 不戰而屈人之兵

在軍事上，近年中國領先世界的多倍音速彈道導彈之出現，以及擋無可擋、美國也未擁有的高音速遠程巡航導彈的試射成功，已經使中國有把握贏得台海之戰；但不戰而屈人之兵，永遠是更好的策略，中國在考慮的，是如何用最低的政治與經濟代價收回台灣，在美國預設的戰場上打仗，不合兵法，所以中國不會隨便受美國挑釁動手。

也許美國早已放棄了維持民進黨政權，只是把民進黨治下的台灣看成是遏制中國發展的棋子。美國若不斷挑釁中國，希望其打第一槍，也有個危險：若是過分了，中國便大有理由，義正辭嚴的指出是美國及台灣在挑釁，形同她們已打了第一槍，就算立時揮軍採取行動也不為過，美國的挑釁陰招也湊不了效。

俄連環出招 美元霸權受衝擊

其實，美國就算盡其力量，對中國使用翻版對俄戰術，也不見得美國便能成功。美國將俄羅斯踢出SWIFT國際結算系統後，被俄連環還招，盧布滙價表現堅挺，中國及印度等大國都願意買俄羅斯的能源，而且國際貿易交易貨幣可以不用美元，直接衝擊美元霸權；更值得注意的是，願意跟從美國制裁俄羅斯的，只有48個國家及地區，其總人口不過是世界的八分之一。

由此可知，美國傾全力設局制裁俄羅斯，效果也有限，而且美國也損失甚大；若是制裁中國，我看不到成功的希望，但中國不受挑釁所惑，仍是最合理的策略。

▲ 原定上周率團訪問台灣的美國國會眾議長佩洛西，以染上新冠病毒為由延期訪問。（法新社資料圖片）