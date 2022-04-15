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Switch to Android iPhone資料速轉移

行政人員版 2022/04/15

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Android與iOS是全球手機用戶使用最多的作業系統，Google日前推出名為Switch to Android的iOS應用程式，旨在使iPhone用戶能夠快速將手機資料，轉移至Android設備。

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欄名 : 科技新知

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