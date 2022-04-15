Switch to Android iPhone資料速轉移 行政人員版 2022/04/15 分享： Android與iOS是全球手機用戶使用最多的作業系統，Google日前推出名為Switch to Android的iOS應用程式，旨在使iPhone用戶能夠快速將手機資料，轉移至Android設備。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp新功能 Community納分散群組 今日 WhatsApp新功能 Community納分散群組 Google中階機 Pixel 6a料下月現身 2022/04/14 Google中階機 Pixel 6a料下月現身 烏人面辨識死者 AI準確度被質疑 2022/04/14 烏人面辨識死者 AI準確度被質疑 三星Expert RAW 新版本改善弱光對焦 2022/04/13 三星Expert RAW 新版本改善弱光對焦 Sony樂高共注資156億 Epic Games開發兒童元宇宙 2022/04/13 Sony樂高共注資156億 Epic Games開發兒童元宇宙 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 Google Apple iPhone Android iOS 作業系統