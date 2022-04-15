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WeWork給創科公司上一堂課

行政人員版 2022/04/15

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近期以矽谷一眾「前明星」為題，主打真人真事的劇集大受歡迎，其中《WeCrashed》是取材自WeWork的創辦人Adam Neumann崛起與殞落，或者說是一位新創企業家如何被權力極速腐化的故事。

現在

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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