WeWork給創科公司上一堂課 行政人員版 2022/04/15 分享： 近期以矽谷一眾「前明星」為題，主打真人真事的劇集大受歡迎，其中《WeCrashed》是取材自WeWork的創辦人Adam Neumann崛起與殞落，或者說是一位新創企業家如何被權力極速腐化的故事。 現在 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 NFT熾熱 港產交易平台將登場 2022/04/11 NFT熾熱 港產交易平台將登場 從櫥窗到視窗 市民耐力大考驗 2022/04/08 從櫥窗到視窗 市民耐力大考驗 元宇宙教會 突破場地人數限制 2022/04/04 元宇宙教會 突破場地人數限制 走出地域限制 重新定義信息戰 2022/04/01 走出地域限制 重新定義信息戰 結合NFT元宇宙 港產遊戲爆紅 2022/03/28 結合NFT元宇宙 港產遊戲爆紅 創業 醜聞 WeWork 商業 職業生涯 IPO 美元