迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 行政人員版 2022/04/15 分享： 【本報訊】各行業加快步伐復甦，據美國勞工統計局上月報告顯示，美國目前有1,130萬個職位空缺，雖然整個勞動市場受到大辭職潮影響，但市場推廣工作仍持續有需求，據Search engine journal ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 2022/04/14 機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 為首次求職做準備 畢業生6大規劃 2022/04/13 為首次求職做準備 畢業生6大規劃 管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 2022/04/12 管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 2022/04/11 專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 企管5式增互信溝通 助僱員工作生活減壓 2022/04/08 企管5式增互信溝通 助僱員工作生活減壓 職場文化 職場技能 職位招聘 職業生涯 疫情 美國 商業 行業 就業 社交平台