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迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門

行政人員版 2022/04/15

分享：

【本報訊】各行業加快步伐復甦，據美國勞工統計局上月報告顯示，美國目前有1,130萬個職位空缺，雖然整個勞動市場受到大辭職潮影響，但市場推廣工作仍持續有需求，據Search engine journal

...

欄名 : Good Job Insight

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