小時候看電視劇，那些商人總是長袖善舞，善於社交，而且對金錢有着嗜血的本能，甚至會不擇手段去達到目的。長大後認識的明星企業家例如喬布斯，卻是完美主義的獨裁者，但也創意無限，極富領袖魅力。

我自問跟這些形象相距甚遠，我不太喜歡應酬，也不埋堆，個人能力不太出眾，各方面都是中規中矩，對金錢並不着迷，為人也不計算，工作意義比起金錢回報更能激發我的工作熱誠，我也缺少了明星企業家的霸氣。

因此，我小時候，甚至年輕的時候，根本沒有想過自己有一天會成為企業的領導者。但是我擔當這個角色已經有25年，超過我職涯生活四分之三的時間，從打工到創業，都可以交出一定的成績來。

我不否定電視劇內的企業家形象，也認為那些明星企業家的確有他們的過人之處，但即使不具備他們的特質，也不一定無法成為企業領導人，我自己就是一個很勵志的故事。

領導企業其實各師各法，作為企業領導人，最重要的條件是有人願意跟隨，如果沒有人願意跟你打拼，就算你有很多錢，或跨國企業聘請你為CEO，也難以成為稱職的企業領導人。而不同特質的人，會吸引不同能力和性格的人。認清自己的優點，善用吸引力法則，取長補短，無論任何人，也有條件成為出色的領導人。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》