投資者重新「出發」 代理料大手成交回升 地產版 2022/04/19 分享： 疫情衝擊首季投資氣氛，令買賣大幅減少，而疫情於4月份明顯緩和，加上社交措施放寬，投資氣氛勢轉好。 不少從事大手買賣的代理表示，最近的確氣氛比首季好得多，投資者開始重新洽購物業，相信大手成交將在第2季回升 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 麒豐資本郭浩泉 歐洲影婚紗相 順道旅遊 今日 麒豐資本郭浩泉 歐洲影婚紗相 順道旅遊 CBRE表現突出 促成2宗近43億元買賣 2022/04/12 CBRE表現突出 促成2宗近43億元買賣 廖偉麟料投資市場向好 須留意內地疫情走勢 2022/04/12 廖偉麟料投資市場向好 須留意內地疫情走勢 迷你倉品牌拓據點 代理行可把握機會 2022/04/05 迷你倉品牌拓據點 代理行可把握機會 馬僑生估消費市道反彈 投資者部署買舖 2022/04/05 馬僑生估消費市道反彈 投資者部署買舖 疫情 成交 地產代理