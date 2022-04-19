投資者重新「出發」 代理料大手成交回升

疫情衝擊首季投資氣氛，令買賣大幅減少，而疫情於4月份明顯緩和，加上社交措施放寬，投資氣氛勢轉好。

不少從事大手買賣的代理表示，最近的確氣氛比首季好得多，投資者開始重新洽購物業，相信大手成交將在第2季回升

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