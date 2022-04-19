這次上海疫情，最慘的是老年人、長期病患者、有幼童的家庭，以及以工作天計算收入的基層。打份工收月薪的企業從事者，相對衝擊較小，因為WFH，會議還是照開，工資仍照出。但因不出門連帶的消費退潮可想而知，最明顯是那些職業婦女，不用化粧、換季、交通出行，閉關起碼兩周下來的話，她們說反而省到不少錢。出糧的老闆級可能有點肉赤，但中產階級其實相對影響較小。

但我們也不能忽視弱勢人群。這都是朋友所知小區的親身經歷，有些住滿老人的弄堂（上海早年職場結構不同，許多是當年工作單位同事都會住在同一街道，當每一代人老去，一些弄堂就會變成老人區，例如聚集了退休教師群等），的確是過得艱難。他們的子女好多在外地，老人家不上網購物，老弄堂環境需要在一樓共享廚房，冰箱存貨不多，平日習慣去街市買餸，也作為社交。但一封就一個月的話，食糧確是問題。政府隔三數天發來的物資，若弄堂中沒志願者，也只能送到大閘門口，未必能去到家門。如果藥不夠或有急症就更慘了。

有小孩的家庭，要求神拜佛不要在此時生病。見過處境是，母親深夜在街區多幢大樓下高喊求援，問樓上的陌生住戶有沒有退燒藥，家中孩子已燒到四十度。

反過來，從中「受惠」的亦有，這時候，收入最高的是當快遞送貨。派遞公司甚至承認，上海封控這陣子，有快遞員的單日收入，竟去到一萬元人民幣，那包括了客戶打賞，平均是超過一百元一單，一人平均一天會接上六十單。

關了十一天，由於剛發出了分三個級別解封，我住的被列為可在近鄰出入的「防範區」，終可以上街走走，發現基本上沒商店開門，想當個游擊快遞送些物資給還被關住的朋友都難。