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成功減磅之道

副刊版 2022/04/19

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新減磅戰友Jenny可謂「減肥專家」——不勝枚舉的減肥方法：節食、運動、代餐，甚至吃藥減肥，只要聽聞成功減磅的秘訣，她都定必身先士卒，一探究竟，務求成功減肥。

減肥十多年，磅數反反覆覆，近年更開始出現高血脂和高血壓等問題，家庭醫生建議Jenny先從飲食方面着手改善。

經朋友介紹下，她今次決定會見營養師，減重同時處理病患。

首次與Jenny會面，她便抱怨：「每天要花心思決定早午晚三餐，真令人懊惱！Yanbie，你可以幫我設計一張七日循環餐單嗎？只要跟隨進食便可瘦下來，既容易又方便！」

我笑說：「開始跟餐單時，的確會對食物選擇和分量有疑惑。我們來計劃一下未來一周的餐單吧！」我邊建議邊寫下來：海南雞白飯、魚生飯、燒鯖魚定食……不消一會，餐單已寫好。Jenny手握餐單，一臉滿足地說：「有營養師真好！只要未來減磅日子都有你幫忙安排好餐單，相信很快便能達標！」

我立即糾正Jenny的想法：「不能單靠營養師呢！跟隨餐單當然減到，但你要明白箇中原理，更加要將它培養成你的飲食習慣，否則以後沒有營養師在身邊，就不懂得如何選擇和配搭食物，磅數亦會隨時間回升。始終減到理想磅數只是第一步，能維持磅數才算是真正成功呢！」

Jenny回想起多年減肥成功又反彈的經歷，有感而發地說：「說得對！難怪多年來磅數都來來回回，正因為我只跟餐單減肥，但沒有改變習慣，減肥成功後又回復大吃大喝。不過，這回我有信心是人生最後一次減肥了！」

（編按：黃凱詩請假，今期由盧綺欣暫代。）

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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