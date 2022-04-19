想健康老去，最好是認定一些healthy aging role models（健康老去典範）作參考、目標和提醒。若我們眼見別人也可老得健康、活力、正面、快活和有魅力，是我們很大的推動力。

牛津大學出版的《The Journals of Gerontology》有篇研究題為：《Who Is Your Successful Aging Role Model》（誰是你成功老去的典範），心理學家發現：一、個人心中有否成功老去之典範作學習對象，影響其如何看待老去過程。二、八成半受訪者表示，心中至少有個成功老去的學習對象。三、這類學習對象通常跟受訪者的性別相同。四、被視作成功老去典範或學習對象，都有以下特質：健康、積極參與不同活動及有良好的社交網。五、參與者若有健康老去的人物作參考和學習，會較少對老去（aging）過程產生負面態度。

若家中有這樣健康老去的長輩（如父母或祖輩）作參考固然好，否則，拿任何人作典範也可以，關鍵是最緊要有，因此，我很喜歡向活力十足的前輩偷師或請教。認識一位年逾八旬的長者，每日仍健步一小時，另外一位逾七旬的婆婆，一條頸紋也沒有（原來她自二十歲起，每晚都沿着頸側按幾個關鍵位置），又如之前提過家英哥（羅家英）的分享，他每日至少深蹲六十下，都是很好的經驗。日前，看了一位逾七旬台灣婆婆的故事，她在五十六歲才開始接觸瑜伽，初時連彎腰觸膝都不能，但現已成為考獲三個專業牌照的瑜伽導師。這些故事勵志亦鼓舞，令我這個學瑜伽逾廿載仍沒半個牌的人，非常慚愧。

公眾人物亦不乏健康老去的典範，女性例子有宋美玲、珍芳達，年過八十仍非常苗條、優雅和甚具魅力，她們各有健康心得。我發現，這些學習對象的健康，不是無緣無故或僥倖而來，她們都在這課題探索過，再過濾成自己的心得，當然，最後要把心得變成行動，才能活出精采。

積極發掘這類健康老去的典範或學習對象，是對待老去的正面和樂觀學習。若role models做得到，why can't we？