想健康老去,最好是認定一些healthy aging role models(健康老去典範)作參考、目標和提醒。若我們眼見別人也可老得健康、活力、正面、快活和有魅力,是我們很大的推動力。

牛津大學出版的《The Journals of Gerontology》有篇研究題為:《Who Is Your Successful Aging Role Model》(誰是你成功老去的典範),心理學家發現:一、個人心中有否成功老去之典範作學習對象,影響其如何看待老去過程。二、八成半受訪者表示,心中至少有個成功老去的學習對象。三、這類學習對象通常跟受訪者的性別相同。四、被視作成功老去典範或學習對象,都有以下特質:健康、積極參與不同活動及有良好的社交網。五、參與者若有健康老去的人物作參考和學習,會較少對老去(aging)過程產生負面態度。

若家中有這樣健康老去的長輩(如父母或祖輩)作參考固然好,否則,拿任何人作典範也可以,關鍵是最緊要有,因此,我很喜歡向活力十足的前輩偷師或請教。認識一位年逾八旬的長者,每日仍健步一小時,另外一位逾七旬的婆婆,一條頸紋也沒有(原來她自二十歲起,每晚都沿着頸側按幾個關鍵位置),又如之前提過家英哥(羅家英)的分享,他每日至少深蹲六十下,都是很好的經驗。日前,看了一位逾七旬台灣婆婆的故事,她在五十六歲才開始接觸瑜伽,初時連彎腰觸膝都不能,但現已成為考獲三個專業牌照的瑜伽導師。這些故事勵志亦鼓舞,令我這個學瑜伽逾廿載仍沒半個牌的人,非常慚愧。

公眾人物亦不乏健康老去的典範,女性例子有宋美玲、珍芳達,年過八十仍非常苗條、優雅和甚具魅力,她們各有健康心得。我發現,這些學習對象的健康,不是無緣無故或僥倖而來,她們都在這課題探索過,再過濾成自己的心得,當然,最後要把心得變成行動,才能活出精采。

積極發掘這類健康老去的典範或學習對象,是對待老去的正面和樂觀學習。若role models做得到,why can't we?