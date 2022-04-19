俄「戰爭邏輯」嚇怕歐洲 華平衡術難度高

普魯士軍事理論家、「兵聖」克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）在《戰爭論》提出，戰爭不過是政策以其他手段的延續。他認為，戰爭縱是暴力的絕對表現，其特質仍取決於交戰方的目標，以及他們手頭的資源；戰爭勝敗的原因，是政治判斷的對錯。

「當外交信函不再交換，雙方人民之間和政府之間的政治關係就會結束嗎？戰爭難道不是他們思想的另一種表達，另一種說話或書寫？戰爭的確可能有自己一套的文法，但並沒有自己一套的邏輯。」

不過，姑勿論戰爭有沒有自己一套邏輯，戰爭都是人的行為，人卻並非完全理性的動物，尤其人的情緒高漲時，就往往會將理性和邏輯拋諸腦後。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）上周成為俄烏戰爭爆發後，首位訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會面的西方國家領導人，這項「突破」卻未令人抒懷。內哈默會後對外形容，普京已「深深陷入戰爭邏輯」，自己對外交解決烏克蘭危機甚為悲觀。

誠然，即使俄軍至今在烏克蘭所得甜頭有限，甚至可以說是損兵折將，俄烏戰爭的子彈相信還要再飛一會兒。

普京現已洗濕個頭，只能爭取把事情完成，因為就算他回心轉意從烏撤軍，也不會換來西方國家解除對俄封鎖制裁。俄羅斯也遠遠未到無力再戰的地步，俄軍即使拿不下基輔，亦可縮小目標擺平烏東，押注首先受不了的會是烏克蘭。

俄烏談判 進一步退兩步

普京戰爭目標雖變，但政策未變。戰爭是政策的延續，俄羅斯政策是阻止北約繼續東擴，並令烏克蘭至少成為中立國（最好重納俄軌道）。烏方早前雖然同意放棄加入北約，但雙方對中立化的細節仍有分歧，談判難得有進展後更出現了布查事件，令俄烏議和進一步退兩步，籌碼只好繼續戰場尋。

理論上，俄烏戰爭是俄羅斯政策的一套文法，遵從政策而非戰爭本身的邏輯。按照俄政策的邏輯，對鄰國的戰爭只能在對方加入北約前發動，否則就等同向美國宣戰；歐盟之內除了個別中立國家，早已盡是北約成員，因此歐盟國家理應是安全的，不會成為普京下個目標。

只是邏輯可以遭到情緒蓋過。對歐盟尤其是東邊小國來說，普京是否一個邏輯理性的對手，本身就是個疑問，這未知正釀成一種歐洲很久也沒有感受過的恐懼，一種歐洲各國聯合起來也難以跟俄羅斯軍事對抗的恐懼，一種不得不尋求更強大靠山依附的恐懼。盡管戰爭是歐盟門外的烏克蘭爆發，歐盟在恐懼下也進入了「戰時狀態」，正與普京一同面臨陷入「戰爭邏輯」倒過來指揮政策的風險。

俄烏戰爭作為俄羅斯和西方矛盾的總爆發，打破了後冷戰時代雙方互動的生態，也加劇了各國開逆全球化倒車、意識形態對抗重新興起的速度。其中歐盟角色非常關鍵，或會顯著影響新生態下的世界力量平衡，這無疑亦會顯著影響中國今後戰略空間和選擇。

當歐洲安全形勢，或至少是歐洲人感到的主觀安全形勢繫於「戰爭邏輯」，中國要實現其中歐關係願景便挑戰空前。中歐在21世紀以來一直大致循着中國願景前進，淡化意識形態分歧，以經貿合作推動共同發展，為世界經濟與和平注入動力，但近年隨着逆全球化、保守主義浪潮升溫，大國競爭主題重新在西方流行，加上中國成長後的體量和日益自信使外界焦慮，中歐關係本已出現不少波折。

勸和進退維谷 中歐關係添波折

如今俄羅斯與西方撕破臉，中國和俄羅斯的友好關係，則難免成為歐洲人眼中的負資產，恐使中歐關係逆風加劇。對中國來說，歐盟除了是數一數二的貿易夥伴，對依重出口的中國經濟不可或缺，歐盟還是西方陣營中觀點與美國有別的多國集團，是中國獨一無二的大國戰略對冲砝碼。中方強調希望歐盟戰略自主、奉行自主對華政策，言下之意即是不要唯美國馬首是瞻。

不幸的是，歐盟現在寧願犧牲自身經貿民生利益，也要跟隨美國對俄羅斯割席，箇中其實正有自主成分，不盡是單純的對美言聽計從。當對未知的恐懼和無力感成為歐盟主旋律，決策基礎便很容易回到意識形態和傳統價值觀等「舒適」因素，回到只能求助美國保護方能免受蘇俄威脅，回到「自由世界」必須挺身對抗「邪惡極權」的冷戰邏輯，與中國倡導的中歐關係願景背道而馳。

對俄烏勸和促談，是中歐當下最大共識，中國要穩住中歐關係，相信需要充分發揮對俄影響力，盡快聯合歐盟取得成果，紓緩歐方恐懼，向其證明美國並非唯一可依力量。

難就難在，中國在這過程中，同時要避免俄羅斯感到被背後捅刀，因為俄羅斯對中國同樣重要。

誠意解鈴俄烏 中國卻非繫鈴人

中俄「不結盟不對抗」互信關係，不只解決了雙方「背後」戰略問題，對中國而言還涉及南亞方向的戰略平衡（俄羅斯與印度也關係親密）、在印太以至全球範圍抗衡美英澳等英語國家軸心，這些「前面」戰略問題。俄軍海空活動去年來多次驚動夏威夷美軍應對，反映就算俄軍不打得，不用打也能牽制美軍相當力量，這差別有機會就是台海、南海等潛在衝突的勝敗因素。

中俄利益與中歐利益現在鬧起矛盾，中方要保持平衡本已困難，更尷尬的是，中國並非俄羅斯與北約起衝突的問題核心，美國才是繫鈴人，卻毫無解鈴意願，反而拼命把死結綁得更緊。中國勸和促談既不能太低調，要確保歐盟看得見，也無法太高調，把自己承擔不了的別人作孽攬上身，因此可說進退維谷，誠意再大也難以扮演決定性角色。

如果說戰爭有其自身邏輯，那麼無疑就是「口徑即正義，射程即真理」，戰場實況就是決定戰後格局的根本因素。俄軍即使拿下馬里烏波爾，打通連接克里米亞陸橋，惟頓涅茨克戰綫還是無甚進展，烏克蘭更未有屈服之意，說明仗還未打完。

普京需要體面成果方能結束戰事，他能否順利做到這一點，也許關乎歐盟忍痛向美靠攏有多持久、關乎北約與美英軸心漲退、關乎中國今後戰略主動或被動、關乎整個世界格局走向，關乎太多太多了。

▲ 俄烏戰爭打破了後冷戰時代俄羅斯與西方互動的生態，也加劇了各國開逆全球化倒車、意識形態對抗重新興起的速度。（路透社資料圖片）