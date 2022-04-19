李家超指地區力量重要 方力申認同 政治版 2022/04/19 分享： 特首選舉唯一候選人李家超日前表示，深信地區力量和智慧很重要，此話得到藝人方力申認同。原來他在疫情嚴峻之時亦曾擔任義工，到全港各區派發防疫物資，令他感同身受。 方力申早前響應「全港社區抗疫連線」的呼籲，擔 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 譚耀宗：不想打擾董建華 沒邀請提名 2022/04/15 譚耀宗：不想打擾董建華 沒邀請提名 李家超感謝家人 「毋須每天說愛你」 2022/04/14 李家超感謝家人 「毋須每天說愛你」 「未來特首」 選委提前「恭喜李生當選」 2022/04/13 「未來特首」 選委提前「恭喜李生當選」 李家超拉票 選委未見面先快測 2022/04/12 李家超拉票 選委未見面先快測 無實體見面會 李家超延續謹慎作風 2022/04/11 無實體見面會 李家超延續謹慎作風 政治 方力申 李家超 疫情 民建聯 鄭泳舜 義工 劏房 特首選舉 快速測試