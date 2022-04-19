李家超指地區力量重要 方力申認同

特首選舉唯一候選人李家超日前表示，深信地區力量和智慧很重要，此話得到藝人方力申認同。原來他在疫情嚴峻之時亦曾擔任義工，到全港各區派發防疫物資，令他感同身受。

方力申早前響應「全港社區抗疫連線」的呼籲，擔

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