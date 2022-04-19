Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用 行政人員版 2022/04/19 分享： 本月初Twitter宣布正開發「編輯」按鈕，允許用戶對已發出的推文進行修改。活躍於平台的本港逆向工程師黃文津（Jane Manchun Wong）日前表示，她使用過Twitter即將推出的編輯按鈕，並 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 購Tesla新車 不附送流動充電器 今日 購Tesla新車 不附送流動充電器 Switch to Android iPhone資料速轉移 2022/04/15 Switch to Android iPhone資料速轉移 WhatsApp新功能 Community納分散群組 2022/04/15 WhatsApp新功能 Community納分散群組 Google中階機 Pixel 6a料下月現身 2022/04/14 Google中階機 Pixel 6a料下月現身 烏人面辨識死者 AI準確度被質疑 2022/04/14 烏人面辨識死者 AI準確度被質疑 科技行業 科技軟件 科技硬件 Twitter IT技術