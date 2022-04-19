  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 02:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

購Tesla新車 不附送流動充電器

行政人員版 2022/04/19

分享：

以往車主購買Tesla新車時，都會獲贈流動充電器，但Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布，已改變這長期政策，Tesla Gen 2流動充電器捆綁包改以200美元（約1,568港元）單獨

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用
今日
Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用
Switch to Android iPhone資料速轉移
2022/04/15
Switch to Android iPhone資料速轉移
WhatsApp新功能 Community納分散群組
2022/04/15
WhatsApp新功能 Community納分散群組
Google中階機 Pixel 6a料下月現身
2022/04/14
Google中階機 Pixel 6a料下月現身
烏人面辨識死者 AI準確度被質疑
2022/04/14
烏人面辨識死者 AI準確度被質疑
商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 流動充電器 美元

上一篇文章

Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用

下一篇文章

展覽策劃商 疫下變陣拓B2C市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？