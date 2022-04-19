購Tesla新車 不附送流動充電器 行政人員版 2022/04/19 分享： 以往車主購買Tesla新車時，都會獲贈流動充電器，但Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布，已改變這長期政策，Tesla Gen 2流動充電器捆綁包改以200美元（約1,568港元）單獨 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用 今日 Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用 Switch to Android iPhone資料速轉移 2022/04/15 Switch to Android iPhone資料速轉移 WhatsApp新功能 Community納分散群組 2022/04/15 WhatsApp新功能 Community納分散群組 Google中階機 Pixel 6a料下月現身 2022/04/14 Google中階機 Pixel 6a料下月現身 烏人面辨識死者 AI準確度被質疑 2022/04/14 烏人面辨識死者 AI準確度被質疑 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 流動充電器 美元