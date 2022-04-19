員工增強自信5式學新技能提升效率 行政人員版 2022/04/19 分享： 【本報訊】自信心能夠從時間及經驗累積而增強，具自信心的員工，工作時會有更高成效及有樂趣。職業及生活教練Caroline Castrillon表示，在工作中培養出自信心，有助員工未來職業發展及提升滿足感 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 2022/04/15 迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 2022/04/14 機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 為首次求職做準備 畢業生6大規劃 2022/04/13 為首次求職做準備 畢業生6大規劃 管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 2022/04/12 管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 2022/04/11 專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 職場技能 職場文化 職業生涯 職場貼士 商業