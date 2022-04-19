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員工增強自信5式學新技能提升效率

行政人員版 2022/04/19

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【本報訊】自信心能夠從時間及經驗累積而增強，具自信心的員工，工作時會有更高成效及有樂趣。職業及生活教練Caroline Castrillon表示，在工作中培養出自信心，有助員工未來職業發展及提升滿足感

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欄名 : Good Job Insight

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