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現樓新盤先試水溫 利營造氣氛

地產版 2022/04/19

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疫後樓市復常，大型發展商率先搶攻，首階段把推售火力集中在現樓或短樓花項目，有利於保障銷情及營造市場氣氛。

回顧首季新盤市場陷入低谷，但社交距離措施即將放寬，新盤市場即時再次被「撻着」。參考前述訪問的5大

...

報道系列 : 復常系列——新盤篇

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