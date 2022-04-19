現樓新盤先試水溫 利營造氣氛

疫後樓市復常，大型發展商率先搶攻，首階段把推售火力集中在現樓或短樓花項目，有利於保障銷情及營造市場氣氛。

回顧首季新盤市場陷入低谷，但社交距離措施即將放寬，新盤市場即時再次被「撻着」。參考前述訪問的5大

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