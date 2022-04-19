現樓新盤先試水溫 利營造氣氛 地產版 2022/04/19 分享： 疫後樓市復常，大型發展商率先搶攻，首階段把推售火力集中在現樓或短樓花項目，有利於保障銷情及營造市場氣氛。 回顧首季新盤市場陷入低谷，但社交距離措施即將放寬，新盤市場即時再次被「撻着」。參考前述訪問的5大 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 復常系列——新盤篇 相關文章 5大發展商15盤7300伙 復常後搶攻 今日 5大發展商15盤7300伙 復常後搶攻 發展商提速推盤 倡地署加快審批 今日 發展商提速推盤 倡地署加快審批 你可能感興趣 5大發展商15盤7300伙 復常後搶攻 今日 01:00 5大發展商15盤7300伙 復常後搶攻 發展商提速推盤 倡地署加快審批 今日 01:00 發展商提速推盤 倡地署加快審批 發展商 一手市場 按揭保險 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 信和置業（00083） 嘉華國際（00173） 中國海外發展（00688） 長實集團（01113） 上車盤