5大發展商15盤7300伙 復常後搶攻 冀收復首季失地 開價貼市求貨如輪轉 地產版 2022/04/19 分享： 疫情受控，經濟加速復元，樓市更走向復常，5大發展商季內有機會發售15個全新盤，涉及7,300伙，涵蓋豪宅、上車盤以至鐵路項目，為收復首季失地，發展商料開價採貼市及貨如輪轉策略。 本報訪問新地（00016 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 復常系列——新盤篇 相關文章 發展商提速推盤 倡地署加快審批 今日 發展商提速推盤 倡地署加快審批 現樓新盤先試水溫 利營造氣氛 今日 現樓新盤先試水溫 利營造氣氛 你可能感興趣 發展商提速推盤 倡地署加快審批 今日 01:00 發展商提速推盤 倡地署加快審批 現樓新盤先試水溫 利營造氣氛 今日 01:00 現樓新盤先試水溫 利營造氣氛 疫情 銷售 發展商 一手市場 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 信和置業（00083） 嘉華國際（00173） 中國海外發展（00688） 長實集團（01113）