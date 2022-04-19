疫情受控，經濟加速復元，樓市更走向復常，5大發展商季內有機會發售15個全新盤，涉及7,300伙，涵蓋豪宅、上車盤以至鐵路項目，為收復首季失地，發展商料開價採貼市及貨如輪轉策略。

本報訪問新地（00016

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