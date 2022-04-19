  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 04:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信和商場「密密儲‧密密賞」 儲20個印章換$1500現金券

行政人員版 04:00 2022/04/19

分享：

一連幾日假期，唔少人都把握機會去Shopping或歎美食，黛安收到風，信和集團旗下嘅屯門市廣場、奧海城及荃新天地，喺復活節假期營業額及人流都有明顯上升，消費氣氛持續向好。

集團旗下6大商場如屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心，本周四（21日）起至6月1日更會加推「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃，S+REWARDS會員喺參與商場消費每滿$250，即可獲電子印章1個，累積每滿2、4、10及20個電子印章，分別可以換$20、$30、$200及$1,250嘅指定S現金券，兌換獎賞後亦唔會扣除電子印章，換言之，儲齊20個印章即可獲得合共價值$1,500嘅S現金券，每個會員喺活動期內共可獲電子印章卡2張，即最多可以兌換高達$3,000 S現金券，獎賞名額有限，換完即止，大家快啲去掃貨喇。

信和集團資產管理董事蔡碧林同黛安分享，佢話政府首階段$5,000消費券派發後，本地消費明顯反彈，過去4日嘅復活節長假，有商戶生意倍增，個別品牌嘅生意按月增加100%，餐飲及影音及電子產品增幅亦超出35%。

本文轉載自《晴報

屯門市廣場

信和集團資產管理董事蔡碧林

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 中醫抗疫專輯助治新冠後遺 免費下載
今日
中醫抗疫專輯助治新冠後遺 免費下載
八卦名利場 - Citi信用卡客戶 麥當勞消費即時回贈
2022/04/15
Citi信用卡客戶 麥當勞消費即時回贈
八卦名利場 - Sino Club復活節大抽獎 送出萬份獎品
2022/04/15
Sino Club復活節大抽獎 送出萬份獎品
八卦名利場 - 沙田一田手作市集 即場自製成品
2022/04/15
沙田一田手作市集 即場自製成品
八卦名利場 - K11集團消費獎賞升級 逾500商戶K Dollar互通 最高賺10倍
2022/04/15
K11集團消費獎賞升級 逾500商戶K Dollar互通 最高賺10倍

上一篇文章

中醫抗疫專輯助治新冠後遺 免費下載

下一篇文章

員工增強自信5式學新技能提升效率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？