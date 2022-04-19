信和商場「密密儲‧密密賞」 儲20個印章換$1500現金券

一連幾日假期，唔少人都把握機會去Shopping或歎美食，黛安收到風，信和集團旗下嘅屯門市廣場、奧海城及荃新天地，喺復活節假期營業額及人流都有明顯上升，消費氣氛持續向好。

集團旗下6大商場如屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心，本周四（21日）起至6月1日更會加推「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃，S+REWARDS會員喺參與商場消費每滿$250，即可獲電子印章1個，累積每滿2、4、10及20個電子印章，分別可以換$20、$30、$200及$1,250嘅指定S現金券，兌換獎賞後亦唔會扣除電子印章，換言之，儲齊20個印章即可獲得合共價值$1,500嘅S現金券，每個會員喺活動期內共可獲電子印章卡2張，即最多可以兌換高達$3,000 S現金券，獎賞名額有限，換完即止，大家快啲去掃貨喇。

信和集團資產管理董事蔡碧林同黛安分享，佢話政府首階段$5,000消費券派發後，本地消費明顯反彈，過去4日嘅復活節長假，有商戶生意倍增，個別品牌嘅生意按月增加100%，餐飲及影音及電子產品增幅亦超出35%。

本文轉載自《晴報》

▲ 屯門市廣場

▲ 信和集團資產管理董事蔡碧林