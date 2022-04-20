戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇

疫情下戲院停業逾百日，在4月21日起重開，戲迷終可踏入戲院觀影。北角匯將於4月21日戲院復業首天，推出「睇戲．消費」4連賞，包括加$1消費換戲院贈券、或送指定換票證、票尾回贈美食及禮品及憑單可享9折購

...