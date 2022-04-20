戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 副刊版 2022/04/20 分享： 疫情下戲院停業逾百日，在4月21日起重開，戲迷終可踏入戲院觀影。北角匯將於4月21日戲院復業首天，推出「睇戲．消費」4連賞，包括加$1消費換戲院贈券、或送指定換票證、票尾回贈美食及禮品及憑單可享9折購 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 今日 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 2022/04/15 星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 異國美食同慶復活節 2022/04/13 異國美食同慶復活節 國泰網上購物平台 訂購藍瓶咖啡送網上沖煮班 2022/04/13 國泰網上購物平台 訂購藍瓶咖啡送網上沖煮班 健康韓國雞胸肉Rankingdak 推出全新港式蔬菜鮮蝦燒賣 2022/04/11 健康韓國雞胸肉Rankingdak 推出全新港式蔬菜鮮蝦燒賣 演員 電影 Eddie Redmayne