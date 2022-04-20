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灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題

副刊版 2022/04/20

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本周四晚市恢復堂食，不少餐廳都紛紛推出新菜式及優惠，位於灣仔的川流四川餐廳，便於明天起推出全新火鍋料理及午市點心放題，讓大家細嘗川菜風味。

曾於亮明居及尖沙咀雲陽閣任助理總廚的川流主廚王厚生師傅，特別設

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欄名 : 新鮮熱辣

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