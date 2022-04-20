灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 副刊版 2022/04/20 分享： 本周四晚市恢復堂食，不少餐廳都紛紛推出新菜式及優惠，位於灣仔的川流四川餐廳，便於明天起推出全新火鍋料理及午市點心放題，讓大家細嘗川菜風味。 曾於亮明居及尖沙咀雲陽閣任助理總廚的川流主廚王厚生師傅，特別設 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 今日 戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 2022/04/15 星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 異國美食同慶復活節 2022/04/13 異國美食同慶復活節 國泰網上購物平台 訂購藍瓶咖啡送網上沖煮班 2022/04/13 國泰網上購物平台 訂購藍瓶咖啡送網上沖煮班 健康韓國雞胸肉Rankingdak 推出全新港式蔬菜鮮蝦燒賣 2022/04/11 健康韓國雞胸肉Rankingdak 推出全新港式蔬菜鮮蝦燒賣 餐廳 美食 菜式 尖沙咀 魚 灣仔 海鮮 蝦 牛肉 火鍋