今次上海防疫引發的問題，確比預想的嚴峻很多。各種不肯定的消息來源不計，單從朋友親身周邊所知，親友因不同原因死亡，都起碼十幾宗。有一個帶真人名字身份家庭確認的名單，則出現至少八十八名。可說是人民不是死於疫症，但確是因疫情而死。這也是上海民怨現時的源頭之一，因為官方公布今次疫症直接致死數字為零。

民間統計的這些額外死亡事件，主因多跟長期病或急病患者，得不到及時救護有關。一種是打120叫救護車，遲遲沒車（城市停擺，沒別的方法去醫院，出車負荷可想而知）。另一種更慘，是病人去到醫院，因沒核酸陰性證明，沒法做手術。

除了病或死亡外，民生最大投訴當然是不夠吃。看到一個跨省物流的報道，了解了原因。上海多依賴外地供菜及生活用品，那這波疫情一出，貨櫃車進入上海之前，大多會被攔下。因為司機沒合規的核酸結果。貨品就卡在城外，供應商或物流要另找合資格的司機轉運，更多貨車是寧願不走上海了。

就算進了城去到倉庫，也難找車運到分銷點，因為現在上海嚴格限行，開車要有通行證。因此也導致通行證都可炒賣。幾經辛苦才可安排到小貨車分派。

然後，最後一關，網上收定單後（現在基本上也只能團購），如何送到訂貨人小區？現在上海的送貨騎士，只是平時的十分之一。而非常時期，造就的是黑市市場，會有小量商店偷摸開門，價格抬高，真有戰亂感。騎士此時好多也寧願做私單，幫一個客按清單買幾件貨，可以收三百元（人民幣，下同）小費，一天收入又升到幾千元。最離譜是有些物資被中間人扣起不發，居民迫着要團購，被引導去買些質量差又比平時貴的食品，確是黑心國難財。