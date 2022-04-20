八十四歲仍fit到漏

在美國喜劇《Grace and Frankie》（同妻俱樂部）裏，看見女影星珍芳達拍第一季（二○一五年）時已達七十七歲高齡，但精神和身體狀態仍甚sharp醒，而且還能保持女性姿色和體態，我便開始留意其健康之道。珍芳達現已年屆八十四，仍然拍到該劇最後的第七季，更活躍於環保事項，觀其狀態，fit過很多中女。要數女性的healthy aging role model，她絕對是其中一位。

原來，她每日仍保持相當運動量，當然，已過八旬之齡，不能像她一九八二年首推的健康舞教學影片般快跳快跑，於是她幾年前重新錄影了一系列適合大齡觀眾的運動系列影片，讀者只要在網上搜尋Jane Fonda BeFiT就可以跟着做，當時逾七旬的她，身形依然fit到漏，再次引證天下間沒有醜女人，只有懶女人。

她提倡早餐的重要性，心得如下：一、早餐必須吃；二、但不吃那些sugary cereal（含糖份穀物早餐）；三、早餐吃whole grain（全穀類）食物；四、不吃instant oatmeals（即食燕麥片），因當中已加入香料、糖粉，而存在於燕麥麩皮的膳食纖維，也會因為粉碎精製而損失；五、每天必吃steel-cut oats（鋼切燕麥粒）做早餐。

燕麥以愈原始的狀態攝取便愈健康，因為營養流失最少。鋼切燕麥粒是用鋒利鋼刀切成兩三段，故營養成分可保留。反之，經過加工、切片、輾壓過的燕麥片（如傳統、快熟和即食燕麥片），營養價值都會有不同程度的流失。

鋼切燕麥粒在香港未見普及，可到健康食品店舖購買。買回來的鋼切燕麥粒，要加水煮二十分鐘，那當然沒有快熟和即溶那麼方便，但前者的營養價值，包括水溶性纖維，是最多的。我的做法是：將四分一杯（以二百五十毫升的杯為標準）鋼切燕麥粒，用水浸並密封放在雪櫃過夜，早上用水煮十五至二十分鐘至軟身後取出，然後加燕麥奶／杏仁奶／豆漿（少糖或無糖最好），再加自己喜愛的水果（如藍莓、香蕉、士多啤梨等）和一大匙無鹽果仁。晨早為自己定個健康調，整天神采飛揚！