中醫經絡循行全身，手足三陰陽經及任督二脈合稱十四正經，從中循行氣血及聯絡臟腑與肢體，周而復始。穴位被視為經絡上的氣血匯聚之處，能反映五臟六腑疾患，例如穴位上的異常壓痛或電位改變能反映所屬臟腑病患；穴位操作亦被視為治療臟腑症狀的手段。例如前臂內關穴疼痛，可反映手厥陰心包經循行部位的疾患，又用作治療心胸肺症狀的穴位。經絡穴位指導中醫臨床診斷及治療，但經絡實質並不能以單一解剖結構說明。

而西方近年流行的解剖列車學說，有系統說明身體肌肉間的連繫其實為筋膜韌帶等。學說中心以解剖說明任何肌肉並非獨立存在，而是在肌肉起或終點處以筋膜結構聯繫另一肌肉。列車指向由指端向軀體或頭面，有始有終，肌肉群聯繫成鏈狀結構，有助發揮肌力的協同效益。若以超聲波檢查各列車相關肌肉群，能發現遠端肌肉收縮能帶動另一端的筋膜運動。

中醫經絡系統與解剖列車有高度的相似性，似是能以後者完善經絡解剖的不足。例如足太陰腎經及足太陽膀胱經起始足指端，依大小腿後側及內側，上行分別連貫腹腔及背部脊旁，至咽喉及頸項脊部，膀胱經終止於目內側眼眶邊緣。解剖列車的深前綫及淺背綫，正正與前述的腎經及膀胱經循行路徑重疊。列車實際的解剖助理解經絡的實質結構，解釋穴位能治療遠端痛症的理據。惟對於經絡能調節內臟功能方面，現存解剖或生理實驗仍未能解答清楚。

貫穿經絡系統或解剖列車學說，筆者相信其理論重點在於筋膜系統。筋膜發揮連繫、保護、肌力協同作用。近年流行的林氏結構學說，更將筋膜學說發揮得淋漓盡致。縱使解剖列車很好的解釋了筋肉間的縱向關係，林氏結構理論則更立體地呈現皮、筋、骨間的立體結構連繫及動態關係：正常身體動作為皮筋骨3D結構，是有關聯地依特定形式的運動，而一切筋膜問題皆因肢體的旋轉錯位所致。

若綜合經絡及筋膜狀態，及脈象分析，似乎是很有趣的課題……

▲ 經絡與解剖