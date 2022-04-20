抗疫也要環保 須加強部門協調

特區政府早前推行全民自我檢測行動，市民於行動的3天期間，每天進行快速抗原測試，並於24小時內呈報陽性個案。政府推展全民快測之目的，是透過行動及早識別新冠病毒感染者，然後作出適當跟進，盡快切斷社區傳播鏈；與此同時，政府可以檢視全港的感染情況，以便制定下一步的抗疫措施，例如全民強檢等。

雖然目標清晰，但政府的行動似乎有點慢：自願快速測試已完成超過一星期，但政府至今仍遲遲未公布詳細數據，令參與其中的市民頗為失望；也有可能是因為參與人數實在不多，所以政府避免公開相關數據。

歸根究柢，由於陰性測試者毋須上報，真正參與的總人數是無法記錄的，加上行動的誘因不大，筆者估計參與今次自願快速測試的市民人數不會很多，因此筆者實在難以了解政府如何能有效地藉此行動，估算香港疫情的嚴重性。

其實，特區政府前期的工夫的確做得不錯，於月前已開始積極呼籲市民多採用快速抗原測試包，讓市民能預先熟習測試步驟；而在作出行動之前，政府亦透過不同的民間團體，免費派發大量測試包，供應每位市民3天自我測試之用。

快測推廣資訊 忽略廢物處理

雖然如此，整個行動設計卻出現了一個非常令人擔心的漏洞，就是衞生廢物處理的問題。政府在「快速抗原測試」的推廣資訊中，主要是介紹使用測試包的步驟，而忽略了解釋在測試之後，用戶應該如何安全地棄置使用過的棉條、容器、測試器等潛在危險的衞生廢物，甚至是如何處理簡單的紙質或塑膠包裝廢物。

現時，普羅大眾對這些廢物的注意度並不高，所以一般便把它們棄於家中普通的垃圾桶內，這種輕率的處理方法既不衞生，更加可能會弄巧反拙，擴散病毒。筆者認為，政府在新冠疫情期間，應該先做好衞生防疫工作，設置醫療廢物垃圾桶，鼓勵市物把快速抗原測試廢物加以分類；再者，政府理應要做好相關的環保及公共衞生宣傳，讓市民把抗疫環保視為己任。

棄置口罩無指示 污染環境

實際上，類似的廢物棄置問題，早於新冠疫情爆發初期已經出現，而特區政府至今仍然沒有妥善地處理好這些問題，例如當時政府禁止堂食，不少家庭因此而選擇叫外賣，製造了許多膠袋、塑膠餐具等廢物，但政府卻沒有主動處理回收事宜；又例如，從病毒於2020年爆發起至今，用過的口罩都沒有特別棄置指示，市民大部分都會把口罩當作普通的垃圾處理。

根據環境保護署網站內詳述，「醫療廢物包括根據《廢物處置條例》第2條及附表8界定的各種從醫療、化驗所和研究等業務產生的廢物」，並強調「醫療廢物必須妥善管理，以盡量減低其對公眾健康構成的危險或對環境造成污染的風險。」署方亦於去年2月公布《香港資源循環藍圖2035》，然而諷刺的是，在至今兩年多的抗疫行動中，政府一直對環保宣傳並沒有太大動作，結果導致市民無辜犯錯，在不知情的情況下污染了香港。

宜重組部門功能 增政務效能

從事件看來，政府內部似乎協調不足，尤其是環境局與食物及衞生局之間欠缺溝通。面對新冠疫情來襲，食衞局專注抗疫，自是理所當然，大眾亦應該可以理解；不過，環境局未能與其配合，忽略環保，則難免會影響本港以至全球生態，長遠而言後患無窮。

適逢香港特別行政區第6屆行政長官選舉在即，前政務司司長李家超獲超過一半選委提名支持，取得786張提名票高票「入閘」參選，亦是唯一參選人，如無意外應該會順利當選。李家超在政府工作超過40年，非常熟悉政府內部運作，透過其豐富的公務員經驗，筆者希望下一屆政府在其領導之下，能夠徹底地了解當前政府部門與部門之間的瓶頸，然後對症下藥，作出適當的部門功能重組，加強部門之間的協調，提升政務效能。

▲ 下屆政府應徹底了解當前部門間的瓶頸，作出適當部門功能重組，加強內部協調，提升政務效能。（資料圖片）