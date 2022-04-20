完善精神健康服務 助消除偏見

在上篇文章（「資源失衡削精神病社區復康成效」，4月6日》）中，筆者講述了部分市民對嚴重精神病患者及康復人士抱有偏見的現象，以及香港近年的治療和護理精神病政策已跟隨國際趨勢，以社區復康為主；然而，精神健康服務的需求和資源失衡現象日趨嚴重，令政策的效益成疑。

增普通科醫生培訓 處理穩定個案

為增加醫生人手，筆者支持醫務委員會放寬引入海外專科醫生的限制；此外，本地醫學院可考慮加強普通科醫生的培訓，以協助處理病情穩定的個案，減輕專科服務的壓力。當局亦應該增撥資源，強化「個案管理計劃」和「精神健康綜合社區中心」（社區中心）的支援，包括改善人手比例、增聘精神科護士、協助服務單位設立永久會址等。

部分精神病患者或因害怕被負面標籤、甚至影響工作機會，以致諱疾忌醫。醫管局已採取了若干靈活措施，包括病人可在周末到精神科專科門診接受藥物注射、到診證明書不會顯示診所名稱、情況穩定的病人被安排每隔12至16周才覆診等，這些都是正確的方向。

至於地區居民的安全疑慮，筆者建議當局應檢討現行的「有條件釋放」機制。《精神健康條例》規定，如病人被強制羈留，並有刑事暴力的病歷或傾向，可在施加若干條件的情況下獲得釋放，釋放條件包括居住在指明地方、接受覆診及服用處方藥物等；當該名病人沒有遵守釋放條件，以及基於其健康或安全或為保護他人着想，便可把該名病人召回精神病院。舉例來說，筆者認為即使無違反釋放條件，一旦醫生判斷病人情況持續惡化，並可能對他人構成危險，也應該被即時召回。

參考歐美 引入「社區治療令」

筆者也建議在本港引入「社區治療令」，即強制符合指定條件的精神病患者，在社區居住期間接受一套訂明的療程，不遵從規定者會被召回醫院接受治療，目前多個國家及地區均有實施此制度，包括美國、加拿大、英國、澳洲、比利時、盧森堡、瑞典、挪威、以色列、台灣等。這項法律針對未有遵從規定或依時服藥，而對他人構成危險的患者，旨在強制他們在非院舍環境下接受治療，以確保患者本身以至市民大眾的健康和安全。

部分市民抱着事不關己的心態，認為應把精神病人長期關押在醫院，甚至阻撓社福機構在地區開展支援服務，以為「眼不見為淨」便天下太平；事實上，長期隔離只會令精神病患者更脫離現實，增加依賴性和自卑感，令他們更難痊癒。社區設施主要是為協助精神病患者適應社會而設，群體及有規律的生活，對患者的康復有很大幫助；而且，相比起任由他們分散活動、缺乏照顧，患者在專業人員的觀察和輔導下，更能減少不必要的滋擾。

普通市民和病患的家人，皆期望生活在安全、接納和關懷的社會。完善的精神健康服務需要環環緊扣的支援，也需要在適當時刻果斷應對偶發的潛在危險；當慘劇不再重演，社會上存在的偏見也會相應減少，令精神病康復者更容易重新融入社會。

▲ 除放寬引入海外專科醫生限制，本地醫學院亦可考慮加強普通科醫生的培訓，協助處理病情穩定的精神病患個案。（資料圖片）