李家超正式「入閘」 G4貼身保護 政治版 2022/04/20 分享： 今屆特首選舉唯一候選人李家超，前日獲候選人資格審查委員會正式確認提名有效後，旋即獲警方要員保護組（G4）貼身保護。 自李家超前日正式「入閘」後，他連日出入與選委會面的活動，以至在公眾地方接受傳媒訪問期間 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李家超指地區力量重要 方力申認同 2022/04/19 李家超指地區力量重要 方力申認同 譚耀宗：不想打擾董建華 沒邀請提名 2022/04/15 譚耀宗：不想打擾董建華 沒邀請提名 李家超感謝家人 「毋須每天說愛你」 2022/04/14 李家超感謝家人 「毋須每天說愛你」 「未來特首」 選委提前「恭喜李生當選」 2022/04/13 「未來特首」 選委提前「恭喜李生當選」 李家超拉票 選委未見面先快測 2022/04/12 李家超拉票 選委未見面先快測 政治 李家超 特首選舉 疫情 疫苗 林鄭月娥 立法會 疫苗通行證 特首辦 曾俊華