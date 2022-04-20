李家超正式「入閘」 G4貼身保護

今屆特首選舉唯一候選人李家超，前日獲候選人資格審查委員會正式確認提名有效後，旋即獲警方要員保護組（G4）貼身保護。

自李家超前日正式「入閘」後，他連日出入與選委會面的活動，以至在公眾地方接受傳媒訪問期間

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