清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄 行政人員版 2022/04/20 分享： 防止黑客入侵、竊聽通訊內容，是維護網絡安全的重要基礎。清華大學宣布，該校物理系龍桂魯教授團隊與電子系陸建華教授團隊合作，創造出102.2公里的「量子安全直接通訊」（Quantum secure ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 全球1100處古蹟 可網上虛擬探索 今日 全球1100處古蹟 可網上虛擬探索 購Tesla新車 不附送流動充電器 2022/04/19 購Tesla新車 不附送流動充電器 Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用 2022/04/19 Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用 Switch to Android iPhone資料速轉移 2022/04/15 Switch to Android iPhone資料速轉移 WhatsApp新功能 Community納分散群組 2022/04/15 WhatsApp新功能 Community納分散群組 科技行業 科技硬件 科技軟件 黑客 網絡通訊