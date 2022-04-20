全球1100處古蹟 可網上虛擬探索 行政人員版 2022/04/20 分享： 疫情下大眾沒法到處旅行，美國國務院近日宣布與Google藝術與文化合作，讓用戶可以虛擬探索來自全球130多個國家、共1,100個由美國文化保護大使基金保護的古蹟。 Google在藝術與文化官網中展出多項 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄 今日 清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄 購Tesla新車 不附送流動充電器 2022/04/19 購Tesla新車 不附送流動充電器 Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用 2022/04/19 Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用 Switch to Android iPhone資料速轉移 2022/04/15 Switch to Android iPhone資料速轉移 WhatsApp新功能 Community納分散群組 2022/04/15 WhatsApp新功能 Community納分散群組 科技行業 科技硬件 科技軟件 歷史文化 Google 美國國務院 古蹟