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全球1100處古蹟 可網上虛擬探索

行政人員版 2022/04/20

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疫情下大眾沒法到處旅行，美國國務院近日宣布與Google藝術與文化合作，讓用戶可以虛擬探索來自全球130多個國家、共1,100個由美國文化保護大使基金保護的古蹟。

Google在藝術與文化官網中展出多項

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欄名 : 科技新知

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