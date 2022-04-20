企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 行政人員版 2022/04/20 分享： 【本報訊】企業及員工面對靈活性、遙距及工作模式轉變問題，業務諮詢教練Victor G. Snyder表示，企業管理正發生一場革命，傳統集中式管理不能應付多變的企業文化，可嘗試具備彈性及靈活性的分散式管 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 員工增強自信5式學新技能提升效率 2022/04/19 員工增強自信5式學新技能提升效率 迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 2022/04/15 迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 2022/04/14 機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 為首次求職做準備 畢業生6大規劃 2022/04/13 為首次求職做準備 畢業生6大規劃 管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 2022/04/12 管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 職場文化 職場技能 職業生涯 職場貼士 商業 領導能力 企業文化 行政管理