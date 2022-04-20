企業去中心化管理 4優勢快速解決問題

【本報訊】企業及員工面對靈活性、遙距及工作模式轉變問題，業務諮詢教練Victor G. Snyder表示，企業管理正發生一場革命，傳統集中式管理不能應付多變的企業文化，可嘗試具備彈性及靈活性的分散式管

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