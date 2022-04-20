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復課首日 4校15師生快測陽性

倘陽性率達3% 有小學研自行停面授

港聞版 2022/04/20

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學校「暑假」結束，全港昨有52間本地小學及65間國際學校，率先恢復面授課堂，師生每日上學前必須做快速測試。衞生防護中心表示，首日復課共有4校15名師生快測呈陽性，其中12名學生均來自同1間國際學校，2

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