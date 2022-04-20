復課首日 4校15師生快測陽性 倘陽性率達3% 有小學研自行停面授 港聞版 2022/04/20 分享： 學校「暑假」結束，全港昨有52間本地小學及65間國際學校，率先恢復面授課堂，師生每日上學前必須做快速測試。衞生防護中心表示，首日復課共有4校15名師生快測呈陽性，其中12名學生均來自同1間國際學校，2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 學生盼與朋友玩耍 母親憂太早復課 今日 學生盼與朋友玩耍 母親憂太早復課 學童接種率增幅遜預期 憂家長鬆懈 今日 學童接種率增幅遜預期 憂家長鬆懈 城大DIY負壓空氣盾 減院舍交叉感染 今日 城大DIY負壓空氣盾 減院舍交叉感染 你可能感興趣 學生盼與朋友玩耍 母親憂太早復課 今日 01:00 學生盼與朋友玩耍 母親憂太早復課 學童接種率增幅遜預期 憂家長鬆懈 今日 01:00 學童接種率增幅遜預期 憂家長鬆懈 城大DIY負壓空氣盾 減院舍交叉感染 今日 01:00 城大DIY負壓空氣盾 減院舍交叉感染 疫情 衞生防護中心 小學 教育局 老師 快速測試