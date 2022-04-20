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荷里活廣場會員元宇宙遊戲 完成任務贏大獎

行政人員版 04:00 2022/04/20

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近年元宇宙、NFT成為熱門話題，黛安收到風，鑽石山荷里活廣場同本地科技初創開發商Air World Limited合作，推出首個將元宇宙虛擬世界遊戲連繫會員制嘅遊戲「荷里活廣場元宇宙綠色村莊歷奇之旅」，玩家下載《AiR - Adventure In Reality》手機應用程式，即可進入虛擬國度，首次以NFT登場嘅荷里活廣場則化身環保村莊，畀玩家透過虛擬遊戲喺大自然探索及冒險。

玩家可於5月3日起登入上述手機應用程式，通過遊戲與「香港」元宇宙結合，再以二維碼或GPS定位連接唔同遊戲場景，就可暢遊3大場景，包括豐收農莊、森林公園及環保小鎮，完成指定任務後有機會換取獎賞，如潤手霜及保濕面膜等。

現時玩家只要成為荷里活廣場VIC會員，除咗完成任務可獲雙倍獎勵外，更有機會贏取每月終極大獎如尚品花膠筒、特福智能高速煲等。商場本周五（22日）起至6月26日（逢周五、六、日及公眾假期）仲會舉行「好賞SHOPPING」，顧客憑場內即日電子貨幣消費滿$1,200嘅單據或VIC會員憑120積分，即可換領總值$200指定商戶優惠券㖭。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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