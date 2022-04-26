地緣政治動盪無阻美國加息決心　靈活投資策略平衡升跌市的危與機

全球經濟開始從新冠肺炎疫情中復甦，惟供應鏈問題有待解決，使通脹成為多國關注的焦點。美國通脹情況自2021年第4季起不斷升溫，幅度為40年來最高，迫使聯邦儲備局公佈縮減買債方案和加息時間表。同時，俄羅斯於今年2月下旬出兵烏克蘭，美歐多國先後制裁俄羅斯，觸發全球能源及糧食價格急升，但無阻美國聯儲局在3月加息1/4厘，更表明今年內將加息7次以壓抑通脹。高盛資產管理歐洲、中東、非洲及亞太區多元資產方案主管Shoqat Bunglawala表示，聯儲局仍以穩定物價為首要目標，除非俄烏戰爭擴大至影響美國經濟復甦，否則短期內難以改變局方貨幣政策上的鷹派態度。



金融市場短期內受貨幣政策影響 中期可觀望俄烏戰爭後續情況



自從去年下半年開始，環球金融市場預計美國聯儲局即將結束自新冠疫情以來的超寬鬆貨幣政策，改為穩步加息來控制通脹幅度，引發增長型股票和加密貨幣等受惠於美元息口低的資產價格急挫，美股3大指數亦出現回吐。踏入2022年，俄烏戰爭爆發令外界憂慮能源及農產品高企將損害全球經濟復甦步伐，而Bunglawala認為，戰爭暫時對全球經濟只有間接影響，投資仍然以美國聯儲局的政策方向為參考目標。



「從經濟影響力角度來說，俄羅斯的經濟規模只佔全球GDP大約2%，難以與美國相提並論，其經濟影響力全賴其石油及天然氣出口。每當國際油價（即紐約期油和倫敦布蘭特期油）上升10%，可引致美國通脹上升0.3至0.4個百分點，但即使如此，除非戰事升級或者美歐擴大制裁範圍，否則對美國經濟而言只會帶來間接影響。」Bunglawala解釋：「歐洲則因為超過40%的天然氣從俄羅斯入口，加上短期內難以有代替品，才引起金融市場恐慌。從中期來看，投資者需要留意的，是俄烏戰爭對全球貿易的影響，以及歐洲對俄羅斯能源依賴程度會否出現變化。」



聯儲局當下的政策目標是同時控制通脹幅度和保持美國經濟增長動力，俄烏戰爭爆發，外界一度猜測聯儲局會否放慢加息步伐，但最終仍按原訂政策加息並預先公佈年內加息次數。Bunglawala強調，美國消費物價指數在俄烏戰爭前已錄得8%，遠遠超越聯儲局的通脹預期，因此局方不會輕易改變貨幣政策態度。



美歐英三大央行之中，英倫銀行首先加息，美國聯儲局緊隨，歐洲中央銀行至今未有加息，惟歐洲央行官員也開始透露加息口風。 Bunglawala預計：「美歐英央行今後的貨幣政策方向將包括兩大含義，一方面是控制市場的通脹預期，另一方面是引發引伸自能源價格上升的需求摧毀（Demand Destruction）情況，而後者對風險資產來說並非好消息。」



善用多元資產配置策略 望通脹大環境中追逐投資回報



很多人明白多元配置有助分散風險這個道理，而對於 Bunglawala來說，資產多元化策略包含增加資產類別和增加資產調配靈活性。他說：「假如投資組合包含多種的投資類別，便更能夠捕捉升市的獲利機會和減低跌市的虧蝕風險。在增加獲利方面，我們認為可在發達國家股票尋找更多利潤回報，例如投資實質資產、發展中國家或另類資產；至於減少虧蝕方面，核心債券（Core Bond）的回報表現被高通脹蠶蝕，所以我們也嘗試加入其他元素，例如加入動態投資策略（Momentum Trading Strategy，即捕捉短線升跌幅機會來交易），以及善用如美元這些避險貨幣。此外，在不明朗的環境下，靈活投資策略也非常重要，憑此投資者可以更靈活地調整長期投資比重和風險承受能力。」



Bunglawala舉了3個有關靈活投資策略的例子。一、近期大市出現能源價格急升和央行加息，因此團隊整體上降低了股票投資的風險狀態；二、嚴選行業中的價值型（Value-oriented）股票，特別是能源和金融兩大行業，它們今年以來的股價表現平均跑贏增長型（Growth-oriented）股票8%，而且它們受惠於息口敏感環境，在高通脹環境下能維持可觀盈利增幅；三、投資出口商品的國家貨幣，如澳元、加元和紐元，捕捉商品價值上升的趨勢。

▲ 陳玉冰得悉香港市場的零售客戶願意分散投資，當中以股債混合策略為核心。

高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰透露，據分銷商反映，得知香港零售客戶的入市意欲未有因現時市況動盪而完全減退，反而更積極分散投資比例，由從前集中於相對單一的地域或行業板塊，例如歐美和中國，變成樂意進軍其他較多元化的亞洲領域，甚至乎新興市場。她又說，在資產類別方面，零售投資者多採取股債混合策略，特別是以優質股票和優質企業債劵為重心，以達至「進可攻，退可守」目標，同時間也愈來愈對非傳統投資有興趣，例如環球基建、房地產信託基金、新興市場資產，甚至期權策略，以提升整體組合的風險管理。



高通脹、息口上升加上地緣局勢不穩，投資選擇上既要多元涉足，也要增加靈活性，高盛資產管理致力助投資者在複雜的大市環境中，平衡每個升跌市的危與機。



如欲了解更多，請瀏覽高盛資產管理網頁。



（特刊）