【愛爾蘭移民全面睇】愛爾蘭IIP稅務安排靈活性高　一文睇晒移民前稅務規劃要點

在考慮移民時，不少人也會對海外稅制感到頭痛。因大部分歐美國家的稅制均比香港複雜得多，因此大家需要做足功課，了解移民目的地的稅制，做好稅務部署。以愛爾蘭為例，當地生活質素高、教育制度完善、以英語作為主要語言，其投資移民計劃（Immigrant Investor Programme，簡稱IIP）靈活具彈性，因而成為新興移民熱選。想要移民愛爾蘭，只要在移民前做好稅務規劃，就可以合法地最大程度減少移民時需要繳付的稅款。



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非稅務居民免全球收入徵稅 逗留日數決定



英國、澳洲等熱門移民國家均就全球收入徵稅，不少港人在決定移民前會變賣資產，以減少稅款。然而在愛爾蘭，是否需要就全球收入繳納稅款，關鍵在於是否稅務居民身份、是否常住愛爾蘭，以及是否以愛爾蘭為居籍。



如果在某一個納稅年度，在愛爾蘭停留了至少183天，或在本納稅年度和上一納稅年度在愛爾蘭停留了至少280天，就會獲得稅務居民的身份，需要繳交愛爾蘭的多種稅項。連續3個納稅年度成為愛爾蘭稅務居民，會被稅務局視為通常居於愛爾蘭，其後每年將自動成為愛爾蘭稅務居民。



IIP計劃就提供極高彈性，容許投資者每年只需要入境1天便能維持永居身份，實現移民不移居之餘，更讓投資者可以視乎自己或家人的情況，自由決定是否成為愛爾蘭的稅務居民。



因為香港與愛爾蘭簽訂避免雙重徵稅協定，投資者在兩地的入息或股息收入不會兩地雙重徵稅。如果成為了愛爾蘭的稅務居民，有機會需要就愛爾蘭當地收入及滙入愛爾蘭的境外收入繳納所得稅（等同香港的入息稅）、資產增值稅、資本取得稅（也稱遺產稅）。但經過IIP移民，而又沒有稅務居民的身份，則只需要就愛爾蘭當地的收入繳付所得稅。

稅務制度優惠移民人士 滙入資金免稅睇時機



為了吸引海外人才及投資者移民愛爾蘭，愛爾蘭的稅務制度推出了一系列的優惠措施。就赴愛爾蘭工作的海外人才推出特別受讓人減稅計劃（SARP），符合資格人士可享有就業收入的特惠稅率，適用的所得稅率為28%。



另外，正如前面提到，香港和愛爾蘭的入息或股息收入不需要雙重徵稅，愛爾蘭設有滙款基礎（Remittance Basis），當稅務居民的海外收益或資產，沒有滙入愛爾蘭境內，可能不需要繳納當地稅項；而移居愛爾蘭之前的收入或出售資產所得的資金滙入愛爾蘭也不會被徵稅。

▲ 在申請移民前，應該要就個人資產進行規劃。

因此，計劃移民愛爾蘭的人士，應該要提早就個人資產進行規劃。假設申請人於2022年申請移民愛爾蘭，在2021年12月31日或之前出售資產，一般而言所得收益，即使在移民後滙入愛爾蘭，就不需要徵稅，因這些收入已經在海外繳過稅。如果申請人移居愛爾蘭並獲得了稅務居民身份，獲得的海外收入或出售海外資產的收益，只要不滙入愛爾蘭就不需要繳稅。



值得一提的是，在出售海外資產或滙款到愛爾蘭的明細需要清楚記錄，以確保當愛爾蘭稅務局提出任何問題時，都能交出相應的證明文件。移民愛爾蘭的人士可以考慮開設不同的銀行戶口，分別處理滙到愛爾蘭而免稅的資金、滙到愛爾蘭而需課稅的資金，在處理稅務時便可以更清晰。因為每個人的稅務情況不盡相同，也可以很複雜，在決定移民前，就建議諮詢稅務專家。



常見愛爾蘭繳稅迷思Q&A



Q：IIP的投資企業選項是熱門之選，因為有部分項目能夠提供可觀的投資回報，這些投資回報是否需要繳付稅款？

A：以地產發展商Bartra為例，能夠為IIP申請人提供獲愛爾蘭政府支持的公共房屋或療養院項目。療養院項目的投資額為100萬歐元，為期5年，每年可獲4%的利息收入，到期可以100%取回本金。如果在投資期間，投資者居住在愛爾蘭境外，在愛爾蘭居住的時間未超過183天，沒有獲得愛爾蘭稅務居民身份，則投資於IIP療養院項目所帶來的20%投資回報毋須繳稅。



Q：假設計劃子女在愛爾蘭升學，太太在當地照顧子女，丈夫則留港工作，並定期將生活費滙款給太太，應該如何部署稅務安排？

A：在移居前及成為愛爾蘭稅務居民前的收入或資產不需要繳稅，建議可以開設多一個後備戶口，將移居前後的海外資產或收入清晰分開，並確保匯到愛爾蘭的資金是從成為愛爾蘭稅務居民前的資產中滙款。2021年時，由於李先生在愛爾蘭以外工作，並沒有獲得當地稅務居民身份，故不需要就海外收入繳稅，李太太在愛爾蘭的生活費，也因為李先生在香港繳付了稅項，而不需要再次繳稅。2022年，李先生變賣香港的物業，如該筆款項未滙入愛爾蘭，便不需要繳付愛爾蘭稅項。



Q：舉家移民後愛爾蘭居住走過一年，期間物業在香港出租或放售，收益需要繳付愛爾蘭稅項嗎？

A：在成為愛爾蘭稅務居民後，在香港的被動收入（如租金等）或變賣物業所得的資金，如滙入境內，需要繳付當地稅項；將收益留在香港，則不需要繳付愛爾蘭稅項。



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（特約）