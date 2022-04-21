天際100重開優惠 快閃驚喜$11門票及生日免費入場 副刊版 2022/04/21 分享： 分享： 天際100香港觀景台於今天起重新開放，同時推出開業11周年推廣優惠，包括快閃驚喜價$11門票、$189三人家庭套票、港人專享生日免費套票等等。同場更有全新擺設布置，不妨再訪打卡。 自2011年起，位於環 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 2022/04/20 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 2022/04/20 戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 2022/04/15 星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 異國美食同慶復活節 2022/04/13 異國美食同慶復活節 國泰網上購物平台 訂購藍瓶咖啡送網上沖煮班 2022/04/13 國泰網上購物平台 訂購藍瓶咖啡送網上沖煮班 環球貿易廣場 著數優惠 旅遊資訊