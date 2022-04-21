天際100重開優惠 快閃驚喜$11門票及生日免費入場

天際100香港觀景台於今天起重新開放，同時推出開業11周年推廣優惠，包括快閃驚喜價$11門票、$189三人家庭套票、港人專享生日免費套票等等。同場更有全新擺設布置，不妨再訪打卡。

自2011年起，位於環

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