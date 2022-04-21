恐怖分子被出賣，落網警方手上，也得知有計時炸彈藏在鬧市深處，只是恐怖分子在威迫利誘下，也絕不肯說出地點所在，不足兩小時內，便會有多人死傷，城市更可能陷入混亂。這刻，警員應否以嚴刑迫供？這是老樣子電影橋段，也同時是經典哲學問題：Can the end justifies the means？為達到拯救大眾的結果能否向一人非法施虐？

當來屆行政長官唯一參選人，日前宣布三大施政方向，為首是「結果為目標」，期望為市民解決問題。醫生聽後，腦際第一時間想起英國哲學家Jeremy Bentham及John Stuart Mill的Utilitarianism（功利主義），也就是The end justifies the means的根基，這哲學視「行動」為效用工具，只要行動為最大人群帶來最大、最長久的快樂，這行動便可以視為正確。聽來合理的哲學思想早已為西方自由社會廣泛接受，不少西方政客也把類同思想掛在口邊。

當年特朗普的「Make America Great Again」，在他二○一一年發表競選演說時說道：「I must leave all of my options open because, above all else, we must make America great again」，意味為達到美國再次強大的結果，可以不擇手段，而在他四年當總統日子裏，絕對有所兌現。

相信香港未來新特首，定會以香港市民好處為依歸，但在政治裏永遠是一方好處跟另一方好處較量，例如房屋政策便是地產商跟小市民居住環境的較量，本來特首所說的結果為目標是好事，但更重要是怎樣的行動才能達到結果？