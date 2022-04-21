春天容易春睏，皆因體內氣血經過冬季內斂收藏後，一踏入萬物生發的春天，氣血蠢蠢欲動生發往外走，五臟六腑的氣血相對變小，故會犯睏。春天時節最需要做兩件事：先袪濕後養肝。中醫的濕仿似抽象概念，實則指一種脾氣虛形成的身體狀態。中醫的脾跟西醫的Spleen有點不同，中醫說的脾，泛指體內運化和運轉的功能與系統，一是運化吃進的食物，二是運化水濕。脾氣虛的話，脾胃升清降濁的功能減弱，各種體內廢物（包括多餘脂肪）滯留在體內，那就是一個濕的狀態。一個人濕重，即體內毒素多，易變酸性體質，導致易累、易胖、易臭、易四肢無力、易肌肉流失。

那為何春天會特別濕呢？春季肝臟（木）生發，肝活躍則對脾臟（土）剋制（木剋土），脾胃功能減弱，故體內易濕（肝火盛，情緒不好的人，脾氣必差）。由現在至五月五日是穀雨時份，若內外皆濕，想瘦和精神爽利都比較難，故春天要先袪濕才能處理其他身體問題。坊間有不少袪濕食材，例如芡實、赤小豆、白扁豆、荷梗等。近年很多女性經常飲紅豆薏米水袪濕或去水腫，但其實並非人人適合，因薏米仁屬涼性，體質寒濕者，脾胃愈飲愈虛寒。

穀雨期間想加速袪濕，可到藥材舖執以下藥材：半夏、茯苓、陳皮、枳實、生薑各十五克、炙甘草五克、竹茹十克，大火後轉文火煮三十分鐘，再混入熱水泡腳二十分鐘（泡前請試水溫），連泡至少一星期。此方其實是傳統的溫膽湯藥方（除去了大棗），不單祛濕，還能安神，可內服或外泡。別以為泡腳效果不比口服好，在脾胃消化力、吸收力已很虛弱的人身上，泡腳更快見效。對付寒濕，中藥有很多藥方，諸如：香砂六君子湯、四君子湯、四神湯、五苓散、茯苓大棗茶等，服用到濕重表徵（如疲憊、舌苔厚膩、消化不良、胃氣上逆）好轉便可停服。身體祛了濕，就可養肝了。